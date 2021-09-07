Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu 19 gündür kayıp olan genç kız kömürlükte bulundu 07 Eylül 2021 Salı Saat: 22:45 Muğla'da 19 gün önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının evinin kömürlüğünde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6137c152b2e2e46c9e5a3b6f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var İzmir'de silahlı saldırı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı Elleri kelepçeli, ağzı bantlı halde ölü bulunmuştu! Sırrı çözüldü Erdoğan'dan Taliban hükümetine ilk yorum İstanbul'da suya zam geldi Komşuda SİHA korkusu tavan yaptı: ''Türkler ateşle oynuyor'' Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması: ''İlişkimiz çok derin'' Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı