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  4. 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var

19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var

19 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-42” operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı, 22’si tutuklandı.

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