Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 08:35 19 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-42” operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı, 22’si tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6700d03da8fcd87287094a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı