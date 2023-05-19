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19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada

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Bolu'daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında asfaltta ilerleyen bir at kayarak binicisiyle birlikte yere düştü...

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