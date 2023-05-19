Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 13:45 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 13:45 Bolu'daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında asfaltta ilerleyen bir at kayarak binicisiyle birlikte yere düştü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64675346c969825108373b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru