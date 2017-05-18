  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 09:45

19 Mayıs'ı kana bulayacaklardı!

İZMİR merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında olan 7 DAEŞ üyesi yakalandı.

Video Galeri
Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yakalandılar!
Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yakalandılar!
Video Galeri
İşadamının evine Kalaşnikoflu saldırı!
İşadamının evine Kalaşnikoflu saldırı!
Video Galeri
İşte 3 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler
PKK'lı 3 hain işte böyle öldürüldü
Video Galeri
80 yaşında!.. Atık kağıt toplayarak yaşamaya çalışıyor!
80 yaşında!.. Atık kağıt toplayarak yaşamaya çalışıyor!
Video Galeri
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Video Galeri
Yunanistanda genel grevde çatışmalar yaşandı
Yunanistanda genel grevde çatışmalar yaşandı