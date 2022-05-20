Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden sporcusuna tokat! 19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden sporcusuna tokat! 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 13:00 Diyarbakır'daki tekvando seçmelerinde bir antrenörün müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628766bd9569ec24225fe703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! Bu çocuğun iş makinesinin direksiyonunda ne işi var ? Eski AK Partili vekil, iktidarı yalanladı: ''Vatandaşlık alan 3,8 milyon yabancı oy kullanacak'' Yollar gidişine, kızlar duruşuna hayrandı, satıldı! Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı Abla kardeş karşıdan karşıya geçerken dehşeti yaşadı Erdoğan'dan kripto para açıklaması Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı