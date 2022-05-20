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  4. 19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden sporcusuna tokat!

19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden sporcusuna tokat!

Diyarbakır'daki tekvando seçmelerinde bir antrenörün müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

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