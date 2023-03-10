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19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, otel odasında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin annesine attığı veda mesajında, ''Mesajı gördüğünde ölmüş olursam polise ver mutlaka. Sorumlusu Ömer'' dediği öğrenildi.

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