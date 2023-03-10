Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu 19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu 10 Mart 2023 Cuma Saat: 12:30 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, otel odasında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin annesine attığı veda mesajında, ''Mesajı gördüğünde ölmüş olursam polise ver mutlaka. Sorumlusu Ömer'' dediği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640af8c5cd7f784dce344323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonluk villalar deprem sonrası bu hale geldi Naci Görür'den Marmara için 7.6'lık deprem senaryosu İstanbul'da dehşet! Sevgilisi olacak cani genç kadına kabusu yaşattı Kilolarından kurtulan Selin Ciğerci'den transparan şov Tümgeneral NATO toplantısındaki boş bardakları topladı, AA da servis etti! Kayseri'de yürekleri ağza getiren deprem kamerada Adıyaman'daki deprem Malatya'daki 6 katlı binayı yıktı! Yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı İstanbul'da korkunç cinayet! Öldürüp aşağı attılar