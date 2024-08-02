Anasayfa Video Galeriler Gündem 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 19:46 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 19:46 Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki genç kızın kanalda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili genç kızın eski sevgilisi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ad0d7db5358570bf0fc647" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu