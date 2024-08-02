  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında

19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki genç kızın kanalda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili genç kızın eski sevgilisi gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi
Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi
Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı
Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı
Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi
Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi
İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor
Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü
Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı
Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı
6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi
6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi
Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu
Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu