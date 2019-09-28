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  3. 28 Eylül 2019 00:20

19 yaşındaydı... Vahşice öldürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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