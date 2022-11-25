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  4. 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı.

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