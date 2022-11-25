Anasayfa Video Galeriler Gündem 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerine top mermisi yerleştiriliyor 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 16:05 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak kaldırdığı top mermisi figürleri konmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6380bdad5d30716a1c2538c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düşük faizli esnaf kredisinde tarih belli oldu Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'dan iyi haber İYİ Partili isim Erdoğan'ın karşısında görmek istediği adayı açıkladı ''Alışverişe gidiyorum'' diye evden çıktı cansız bedeni çıplak halde bulundu AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciden olay ''yoksulluk'' açıklaması Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Daha dur, bunlar iyi günleriniz'' Cübbeli Ahmet'e tepki yağıyor! Hayat pahalılığını böyle savundu! A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti veda etti Korkutan gerçek gözler önüne serildi: Kuruyoruz!