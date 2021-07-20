Anasayfa Video Galeriler Gündem 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi 20 Temmuz 2021 Salı Saat: 18:00 Tamamlandığında `dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü` unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye bloğunun montajı Kurban Bayramı'nın ilk günü yerleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f6e509af28486e9a4fbbc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu Zabıta ve kasaplar karşı karşıya