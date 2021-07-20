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1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi

Tamamlandığında `dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü` unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye bloğunun montajı Kurban Bayramı'nın ilk günü yerleştirildi.

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