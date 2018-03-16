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  3. 16 Mart 2018 10:55

1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi

Türkiye’nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar, temelinin atılmasından tam 1 yıl sonra havadan drone ile görüntülendi. Çanakkale için yüzyılın rüyası olan projede, köprü ayaklarının oturacağı alanda yapılan hummalı çalışma gözler önüne serildi. Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan...

Bilgin Pro
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