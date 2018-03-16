1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi
16 Mart 2018 10:55
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi
Türkiye’nin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar, temelinin atılmasından tam 1 yıl sonra havadan drone ile görüntülendi. Çanakkale için yüzyılın rüyası olan projede, köprü ayaklarının oturacağı alanda yapılan hummalı çalışma gözler önüne serildi. Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan...