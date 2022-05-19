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  4. 1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu

1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı, sonra da Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu.

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