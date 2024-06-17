Anasayfa Video Galeriler Gündem 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı 17 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:22 Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne 1973 model Anadol STC-16 ile katılan baba-oğul İstanbul'a ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66702a704a8331411409b853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakar kasap değil, sakar aşçı... Kurban eti öldürüyordu Alev alan araçtan emekleyerek çıkıp kaybolmuştu; ilk açıklama geldi Empire State binasında dev ejderha şaşkınlığı İzmir'de orman yangını Simge Sağın ''Önümüz Yaz'' ile yazı erken getirdi İstanbul trafiğinde ''müjde, insanlık ölmemiş'' dedirten olay İsrail destekçisi Tarantino'ya Filistin protestosu Trabzonspor'dan kafaları karıştıran reklam filmi 50 bin TL maaşla işçi arıyorlar, bulamıyorlar