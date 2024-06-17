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  4. 1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı

1973 model yerli efsane İstanbul trafiğinde... Gören tekrar tekrar baktı

Pekin-Paris Klasik Otomobil Rallisi'ne 1973 model Anadol STC-16 ile katılan baba-oğul İstanbul'a ulaştı.

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