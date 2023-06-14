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  4. 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi

1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi

Ordu'da kaporta ustası Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı hurda minibüsü hayranı olduğu Çiçek Abbas filmindeki araca benzetti. 1989 model minibüsün son hali görenleri hayran bıraktı.

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