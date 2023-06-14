Anasayfa Video Galeriler Gündem 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 12:25 Ordu'da kaporta ustası Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı hurda minibüsü hayranı olduğu Çiçek Abbas filmindeki araca benzetti. 1989 model minibüsün son hali görenleri hayran bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6489878a1ec298197a0db2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu! Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada