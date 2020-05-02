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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜ SAYISI 3 BİN 336'YA YÜKSELDİ
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  3. 02 Mayıs 2020 23:10

2. . Abdülhamid'in torunu: ''Osmanlı tıbbı ile koronavirüsü yeneceğiz''

Eski Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu, koronavirüs salgınında Osmanlı tıbbı ile koronavirüs ilacı için çalışma yaptıklarını öne sürdü.

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