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  3. 14 Eylül 2018 19:25

2 askerimizi şehit edip naaşlarını kaçıran 9 terörist, Türkiye’ye böyle getirildi

Zeytin Dalı Harekatı’nın ikinci gününde iki kahraman askerimizi şehit edip naaşlarını kaçıran 9 terörist MİT ile Jandarmanın başarılı operasyonuyla Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye getirildi.(İHA)

Bilgin Pro
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