  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 2 ayda inşa edilen Defne Hastanesi ilk günden doldu

2 ayda inşa edilen Defne Hastanesi ilk günden doldu

Güncelleme:

Hatay'da dün açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi, bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastanede ilk günden yoğunluk yaşandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı
Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak''
Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun''
Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama
Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı
Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü
Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ?
Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı