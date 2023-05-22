Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 ayda inşa edilen Defne Hastanesi ilk günden doldu 2 ayda inşa edilen Defne Hastanesi ilk günden doldu 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:50 Hatay'da dün açılışı gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi, bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastanede ilk günden yoğunluk yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b732f250bc1705254e9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak'' Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun'' Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ? Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı