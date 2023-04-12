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2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı annesinin bir haftadır uyuduğunu zannettiği 2 aylık Mehtap bebeğin ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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