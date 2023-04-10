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2 aylık bebek ölü bulundu; annesinin ifadesi kan dondurdu

Adana'da 30 yaşındaki bir kadının, anahtarını unuttuğunu iddia ederek yardım istediği itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp eve girdiğinde 2 aylık bebek ölü olarak buldu. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edilen kadın ifadesinde, ''Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum'' dedi. Anne tutuklanırken, baba ise...

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