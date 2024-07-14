Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha 2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 10:46 Güncelleme: 14 Temmuz 2024 Pazar 10:46 Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 bin 700 yıllık liman kenti Parion'daki su altı çalışmaları sırasında, kente ait 2'nci antik liman bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66938269c6768d5a85040be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı Türkiye'nin Maldivleri'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı Trump'a suikastte şok detaylar: Görgü tanıkları polisi uyarmış 50 yıllık hazineyi dükkanında sergiliyor İzmir'de iki kişinin elektrik akımından hayatını kaybettiği anlar kamerada Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada 5 katlı binada dehşet anları: Buzdolabı bomba gibi patladı