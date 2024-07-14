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  4. 2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha

2 bin 700 yıllık Parion Antik Kenti'nde bir keşif daha

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 bin 700 yıllık liman kenti Parion'daki su altı çalışmaları sırasında, kente ait 2'nci antik liman bulundu.

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