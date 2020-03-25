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  3. 25 Mart 2020 11:05

2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 2721 öğrencinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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