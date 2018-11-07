2 buçuk dakikada 160 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı
07 Kasım 2018 17:35
2 buçuk dakikada 160 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı
Balıkesir’de bir motosiklet bayisine giren 6 hırsız 2 buçuk dakikada 160 bin TL değerinde 2 motosikleti ve kaskları çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin güvenlik kamerası ve alarmına aldırış etmeden hırsızlığı gerçekleştiren zanlılardan 4’ü polis ekiplerince kısa sürede yakaladı. Balıkesir’de Atatürk Mahallesi’nde sabah 6’da bir iş yerine giren hırsızlar 2 buçuk dakikada on binlerce...