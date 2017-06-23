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  3. 23 Haziran 2017 15:45

2 çocuğu sırtından vuran şahıs tutuklandı

Erzurum’da evinin penceresinden havalı tabancasıyla ateş ederek 2 çocuğu sırtından vuran ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine bugün tutuklandı.

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