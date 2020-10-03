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  3. 03 Ekim 2020 12:50

2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada

İstanbul Ataşehir'de hırsızlar, girdikleri iş yerinden 2 dakikada 170 bin TL'lik ürün çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlardan 2'si yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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