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  3. 20 Nisan 2019 12:25

2 dakikada demir makaslı motosiklet hırsızlığı kamerada

Antalya’da bir apartmanın önündeki kilitli motosikletin üç kişi tarafından çalınma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Üç kişi kilidini demir makasıyla kestikleri motosikleti ittirerek 2 dakika içinde çalıp ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay, üç gün önce gece saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi....

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