2 dakikada demir makaslı motosiklet hırsızlığı kamerada
20 Nisan 2019 12:25
2 dakikada demir makaslı motosiklet hırsızlığı kamerada
Antalya’da bir apartmanın önündeki kilitli motosikletin üç kişi tarafından çalınma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Üç kişi kilidini demir makasıyla kestikleri motosikleti ittirerek 2 dakika içinde çalıp ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay, üç gün önce gece saat 02.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi....