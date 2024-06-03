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  4. 2. el araç fiyatları düştü ama... Soran bile yok

2. el araç fiyatları düştü ama... Soran bile yok

İzmir'de, Kurban Bayramı öncesi 2. el araç fiyatları düşmesine rağmen galericiler sinek avlıyor. Galericiler satışların durmasını faizlerin yükselmesine bağlıyor.

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