Anasayfa Video Galeriler Gündem 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:10 Sıfır araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların arttığı ikinci el otomobil pazarında bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486e102f1fc5244437ee213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Padişahların meyvesi görücüye çıktı Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti Markette yaşlı kadının ilginç anlarında hayat 1 dakikalığına güzelleşti... Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu Nesli tehlike altındaki ''Benekli Semender'' ortaya çıktı Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu! İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaat sırasında yol çöktü! Çay bardağına sığmıyor! Kilosu 200 lira olan dev kirazların hasadına başlandı Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı