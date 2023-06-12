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  4. 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu

2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu

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Sıfır araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların arttığı ikinci el otomobil pazarında bayram öncesi hareketlilik yaşanıyor.

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