2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü!

Başkent Ankara'da bir parkta 2 genç kız, kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c3c0b92f0e3c57e777ed87" allowfullscreen></iframe>