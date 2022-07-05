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  4. 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü!

2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü!

Başkent Ankara'da bir parkta 2 genç kız, kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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