Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü! 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü! 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 07:40 Başkent Ankara'da bir parkta 2 genç kız, kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c3c0b92f0e3c57e777ed87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza! Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor