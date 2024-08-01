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2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı

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Diyarbakır'da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. Belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, eşeği sahibine ulaştırdı.

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