Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 22:16 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:16 Diyarbakır'da eşek, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından 2 gün boyunca ayrılmadı. Belediye ekipleri yavru eşeği gömüp, eşeği sahibine ulaştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abdf1f67d6c54b2b0fb4e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm