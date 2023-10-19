Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu 2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 14:10 Güncelleme: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:10 Antalya'da 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65310ea3bc2425772c367f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde baltalı maganda saldırısı kamerada Türkiye için yeniden vaka patlaması alarmı: Uzman isim tarihi verdi! İsrail güçleri 7 çocuğu daha katletti Arkadaşların kavgası cinayetle bitti Sokak ortasında kadına, kadın şiddeti İşte İsviçre'den Türkiye'ye geri getirilen 37 tarihi eser İsrail vurduğu hastanenin görüntülerini yayınladı İstanbul'da kiralık katil dehşeti: Yanlış kişileri de vurdu İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale