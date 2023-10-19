2 gündür kayıptı... 14 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu

Antalya'da 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 14 yaşındaki kız çocuğu bir inşaatta ölü olarak bulundu.

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