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  4. 2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü

2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonlarında bir suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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