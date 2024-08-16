2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonlarında bir suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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