Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü 2 ilde bir organize suç örgütü daha ''Kuyu''ya düştü 16 Ağustos 2024 Cuma Saat: 10:11 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonlarında bir suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içinde olduğu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66befbbee19b60e0770078f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'deki orman yangınından geriye kalanlar kahretti ''Sıfır Bir'' oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı Bodrum'da cinayet: 2 kişi ölü bulundu Hacı Yakışıklı ''AK Parti'den önce tek kişilik yatakta 2 kişi yatıyordu'' dedi ortalık karıştı Kapadokya'da skandal: Reklam için tarihi yapıları bu hale getirdiler Org. Çetin Erdoğan’a övgüler yağdırıp AK Parti'nin sloganlarını kullandığı gün emekli edildi Bolu'da orman yangını: Güneş kızıla döndü Tatil cenneti, cehenneme döndü: Onlarca tekne alabora oldu Halı fabrikasında büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı