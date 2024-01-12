Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 ilde itfaiyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var 2 ilde itfaiyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var 12 Ocak 2024 Cuma Saat: 12:40 İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a10925de5723cb260ef653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece 3 dakika sürdü... Akıl almaz hırsızlık anı kamerada Amy Winehouse'ın hayatını anlatıyor... Back to Black'ten ilk fragman geldi TFF açıkladı: Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriyor 1 aydır beklenen kar bir geldi pir geldi! Dünyanın en çok aranan canlısı Şırnak'ta bulundu İstanbul'daki makasçı trafik magandası böyle yakalandı İstanbul'da filmleri aratmayan kasklı soygun kamerada Candan kardeşler soruşturmasında yeni gözaltı dalgası Serenay Sarıkaya'dan ödül gecesini birbirine kattı: ''Yine ben, yine ben, yine ben''