Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 ilde okullara kar tatili 2 ilde okullara kar tatili 06 Şubat 2024 Salı Saat: 10:55 Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi. Ardahan'da da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da izinli sayılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c1e6067a0086afdb0629a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Güler'den Irak'a kritik ziyaret İstanbul'da otelde yangın paniği! Çarşafları bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı Mehmetçik'ten depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı Yıkılan Ebrar Sitesi'nde depremde kaybettiklerimizi andılar Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar Sözleşmeli sağlık personeli teklifi Meclis'e sunuldu AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum: ''Trafik çilesini ortadan kaldıracağız'' Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı