2 ilde okullara kar tatili

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi. Ardahan'da da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da izinli sayılacak.

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