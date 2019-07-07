2 kadın hırsızlık için geldikleri Sakarya’da yakalandı
07 Temmuz 2019 13:50
2 kadın hırsızlık için geldikleri Sakarya’da yakalandı
Haklarında çok sayıda aranma kaydı ve hapis cezası bulunan 2 kadın, hırsızlık amacıyla geldikleri Sakarya’da yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, ikametlerden hırsızlık yapmak üzere Sakarya’ya gelen bir aracın peşine düşen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelileri herhangi bir suç işleyemeden...