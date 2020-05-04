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  3. 04 Mayıs 2020 17:50

2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen motosikletle gezen 2 kardeş, ''dur'' ihtarında bulunan iki polis memuru ile yumruk yumruğa kavga etti.

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Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü
Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü
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Baraj göletinde tedirgin eden görüntü
Baraj göletinde tedirgin eden görüntü
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