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  3. 07 Eylül 2018 17:45

2 katlı binada yangın çıktı

İstanbul Ataşehir’de 2 katlı binada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. (İHA)

Bilgin Pro
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