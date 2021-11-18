Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 18 Kasım 2021 Perşembe Saat: 14:35 Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61963a9a9d874a44d4316753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti Defne Samyeli: ''Beni bir günde harcadılar'' Selen Görgüzel'in öpüşme sahnesi olay oldu AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 resti: ''Hodri meydan!'' Ev hayali kabusa dönüştü; tüm borçlar üzerine kaldı Erdoğan'ın evini görüntülemişlerdi; serbest bırakıldılar DEVA Partisi'nde istifa depremi: 45 kişi partiden istifa etti Siirt'te 'Eren Kış-5 Operasyonu' başladı Trafikte ''pes'' dedirten ölümüne yolculuk kamerada