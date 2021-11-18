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  4. 2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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