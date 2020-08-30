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  3. 30 Ağustos 2020 23:40

2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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