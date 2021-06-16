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2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki piknik alanında 2 metrelik yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yediği anlar kameraya yansıdı.

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