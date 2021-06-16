Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 13:50 Şırnak'ın Uludere ilçesindeki piknik alanında 2 metrelik yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yediği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c9d786d29a8b0e793f278b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem Veyis Ateş'in röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Bakan Varank müjdeyi verdi: Seri üretim başlıyor O ilimizde depremin eli kulağında! Prof. Dr. Sözbilir, 2 fay hattına dikkat çekti Bursa'da 200 TL'lik banka soygunu Akşener: ''Beni en çok vuran, Erdoğan'ın yüzündeki gülümsemeydi''