Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 milyon İstanbullunun elektriği çöpten üretilecek 2 milyon İstanbullunun elektriği çöpten üretilecek 08 Şubat 2022 Salı Saat: 13:45 Çöpten elektrik üreterek hem doğayı koruyan hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üretecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620249c1df95ef2917603433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu İstanbul'da 3 milyon dolarlık akıl almaz dolandırıcılık Hırsızın bıraktığı not şaşkına çevirdi: ''Abilerin gülü...'' TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başaldı Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler