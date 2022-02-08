2 milyon İstanbullunun elektriği çöpten üretilecek

Çöpten elektrik üreterek hem doğayı koruyan hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üretecek.

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