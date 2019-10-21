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  3. 21 Ekim 2019 17:55

2 milyon Suriyeli ülkesine dönüyor !

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyoruz'' dedi.

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