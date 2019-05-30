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  3. 30 Mayıs 2019 17:54

2 oğlunu döven babadan şoke eden savunma !

Kütahya'da inşaat işçisi bir baba, 2 erkek çocuğunu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Mahalle sakinleri tarafından görüntülenen baba gözaltına alındı ve mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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