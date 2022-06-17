Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 paraşütçü havada çarpıştı 2 paraşütçü havada çarpıştı 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 07:45 Kayseri'de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac06e00c4d802af9446a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım'' Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Toplantıya damga vuran anlar MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada