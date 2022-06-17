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2 paraşütçü havada çarpıştı

Kayseri'de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.

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