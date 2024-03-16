Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 11:50 Güncelleme: 16 Mart 2024 Cumartesi 11:50 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f55d6914a2fad88e000593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 3 yıl sürdü ve tamamlandı! Deprem erken uyarı sistemi 12 noktaya kurulacak Seçim sandıklarına, boyalı, molotof kokteylli saldırı 70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Böyle seçim konvoyu görülmedi... YRP'nin adayından bir garip seçim propagandası Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi