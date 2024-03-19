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2 suç örgütü daha çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13’ operasyonlarında 2 ayrı suçörgütünün çökertildiğini ve 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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