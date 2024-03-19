Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 suç örgütü daha çökertildi 2 suç örgütü daha çökertildi 19 Mart 2024 Salı Saat: 08:45 Güncelleme: 19 Mart 2024 Salı 08:45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘MAHZEN-13’ operasyonlarında 2 ayrı suçörgütünün çökertildiğini ve 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f926814641ea90fb00ebb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da aynı kadın adaya 2'nci silahlı saldırı İnşaat işçisi otel odasında intihar etti Bir ilimizde okullar tatil edildi Fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var! Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar Eli silahlı 16 yaşındaki saldırgan, 3 saatte 8 kişiyi yaraladı Netflix yapımı değil! O Türkiye'nin en yalnız insanı İstanbul'da vahşet! Önce ''ceset aşağıda'' notu ardından cansız bedeni bulundu Ölüsü de dirisi de başımıza bela oldu! Balon balıkları için ''karada ölüm'' uyarısı