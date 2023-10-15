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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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