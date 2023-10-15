Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:45 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb4b446a228522938e583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı