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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG’li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

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