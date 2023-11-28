Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 2 terörist daha etkisiz hale getirildi 28 Kasım 2023 Salı Saat: 11:30 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 11:30 Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG’li 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565a53aa70a8eaadb050193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti