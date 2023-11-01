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  4. 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor

2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor

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Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı, eğitim gördükleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aynı zamanda temizlik görevlisi olarak çalışıyor.

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