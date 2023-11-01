Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:15 Güncelleme: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:15 Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Selçuk Maral ve Mehmet Caner Bahçivancı, eğitim gördükleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aynı zamanda temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6542092a8348922cef3b9073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu 9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı olay oldu Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Tekrar döver diye korktum'' Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarını açıkladı İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var