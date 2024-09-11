2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı.

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