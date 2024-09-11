Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:45 Tekirdağ'da 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilerek, cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili olarak bebeğin annesi tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e12e8139b4b0f205083f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı Bir çocuğa şiddet vakası daha: 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: Onlarca gözaltı var Atatürk'ün heykeline taşlı saldırı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Menzilcilerden mide bulandıran görüntü Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi