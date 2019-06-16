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  3. 16 Haziran 2019 21:20

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları 3’üncü kattan beton zemine çakıldı. Düşme sonrası burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli çocukları evin balkonunun 3’üncü...

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